Sırbistan Cumhurbaşkanı, Rusya Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

AA

Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yılında düzenlenecek zirveye katılmak üzere gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Vucic, Lavrov ile bugüne kadar en içten görüşmeyi gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bölgedeki durumu ve ülkemizin endişelerini ele aldık. Rusya'dan konu hakkında önemli tavsiyeler aldık diyebilirim." ifadesini kullandı.

Vucic, Sırbistan'ın askeri tarafsızlık tutumunu sürdüreceğine işaret ederek, "Askeri tarafsızlık tutumumuzla gurur duyuyorum. Sırbistan'ın özgürlüğüne karşı gelecek herhangi bir güce karşı da savunma kapasitemizi artırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"SIRBİSTAN'IN SAĞLAM TUTUMUNU TAKDİR ETTİK"

Lavrov da Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nde Sırbistan'ın çıkarlarına uyan çözüme destek verdiklerini belirterek, "En son yaşanan krizden endişe duyduk. Sırbistan'ın krizin çözümüne olanak sağlayan sağlam tutumunu takdir ettik." dedi.

Sırbistan ile iş birliğine yüksek düzeyde devam edeceklerinin altını çizen Lavrov, "Dış ticaret hacmi geçen yıla oranla yüzde 17 arttı. Rusya'nın yeni tip kooronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ortak üretimi Sırbistan'da yapılacak." ifadesini kullandı.

Lavrov, ülkesinin Batı Balkan ülkelerinin iç işlerine karışmadığını ve herhangi bir baskı uygulamadığını kaydetti.