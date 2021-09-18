Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi

Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesinin ardından Sırbistan'ın resmi haber ajanı Tanjug'a açıklamalarda bulundu.
Yaklaşık iki saat süren görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirten Vucic, "Türkiye ile dostane ilişkiler Batı Balkanlar'da barış ve istikrarın korunmasına ek güvence sağlıyor." dedi.
Vucic, Erdoğan'ın yıl sonuna kadar Sırbistan'a ziyaret gerçekleştireceğini ifade ederek, "Ekonomi ve Sırbistan'daki Türk yatırımlarını ele aldık. Bölgesel ve ikili iş birliğini de görüştük. Türkiye bölgede büyük bir güç." diye konuştu.
İki ülke sınırlarının en kolay ve az belgeyle geçilmesini de görüştüklerini belirten Vucic, "Bu, dostluk ilişkilerimizi bir kademe daha yükseltecektir. Dış ticaret hacmimiz geçen yıl 1,3 milyar avro olarak kaydedildi. Çok kısa sürede 2 milyar avroya ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
Vucic, Türkiye ile ilişkilerin 20 yıl öncesine oranla daha iyi olduğunu ve çok daha iyi olabileceğini söyleyerek, Sırbistan'ın birçok şehrinde faaliyet gösteren Türk firmalarının varlığının son derece önemli olduğunu vurguladı.
Erdoğan'ın Belgrad Priştine Diyalog Sürecini desteklediğini aktaran Vucic, "Erdoğan da uzlaşmacı bir çözümden yana. Erdoğan ile görüşmelerim her zaman çok verimli geçiyor. Bugün de çok memnun ayrılıyorum." dedi.
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