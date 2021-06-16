Sırbistan Cumhurbaşkanı: "Brüksel'e Kosova tarafından gelenlerin niyeti bizi diyalog sürecinden vazgeçirmekti"

Vucic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, Sırbistan ile Kosova arasında Avrupa Birliği (AB) ara buluculuğunda 2011'den bu yana süren görüşmelerin, dün yapılan yeni turuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yeni turun, diyalog geçmişindeki "en garip evre" olduğunu belirten Vucic, "Brüksel'e Kosova tarafından gelenlerin niyeti, bizi diyalog sürecinden vazgeçirmekti. Yaptıkları her şey diyaloğun devam etmesini istemediklerini kanıtlar nitelikteydi." dedi.
Kosova tarafının son derece gayriciddi tavırlar sergilediğini söyleyen Vucic, "Binlerce kez Kosova'nın bağımsızlığının ne zaman tanınacağını sordular. Bu sorularına tek bir cevap verdik, hiçbir zaman." diye konuştu.
Vucic, Sırbistan'ın Kosova'ya karşı silahlandığının iddia edildiğini aktararak "Buna itiraz etme ihtiyacı dahi duymadık." ifadesini kullandı.
Sırbistan'da 21 noktada kazı çalışmaları yapıldığını, bunların 4'ünde Arnavut kurbanlara ait cesetlerin bulunduğunu belirten Vucic, "Biz kimsenin cesedini saklamadık. Bu konuda hem Arnavut tarafını hem uluslararası kurumları bilgilendirdik." dedi.
Vucic, Arnavut tarafının ise Sırbistan'ın kendi kurbanlarını bulmak için talep ettiği kazı çalışmalarına izin vermediğini anımsattı.
Sırp lider, ülkesinin diyalog hakkındaki tutumuna ilişkin detaylı açıklamayı, gelecek hafta Sırbistan Meclisi'nde gerçekleşecek oturumda yapacağını sözlerine ekledi.
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