Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi üçüncü toplantısına katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşıladı.