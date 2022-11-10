Sırbistan Cumhurbaşkanı açıkladı: Şahsıma suikast planlanıyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, kendisine yönelik suikast planlandığına dair kanıtları olduğunu ve ilgili kurumların bunun kimler tarafından planlandığını da bildiğini söyledi.

Vucic, suikastın kimler tarafından planlandığının da bilindiğine işaret ederek, "Açılış günü gayet sakin bir şekilde kalabalığın içinden geçtim. Çelik yelek de giymedim. Kendi ülkemde bunu hiçbir zaman giymeyeceğim. Halkımın arasından yürüdüm." diye konuştu.

Başkentte geçen yıl düzenlenen Stefan Nemanja Anıtı açılışına katıldığı sırada şahsına suikast planlandığını aktaran Vucic, "Şahsıma suikast planlandığına dair kanıtlar var. Yeni veriler de gelecek. Telefonlardan indirilen yeni veriler mevcut. Bana yönelik saldırı hakkında konuşuluyor." dedi.

Vucic, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmeyi de planladığını ifade ederek, "Tabii ki Kosova meselesini görüşeceğim. Gerilimin düşmesi için neler yapabiliriz, değerlendirelim. Ancak Priştine'nin tepkisi tüm bu olanların planlı olduğunu ve çatışma istediklerini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır'da başlayan COP27 İklim Konferansı'na katılımını iptal ettiğini ancak cuma günü düzenlenecek Paris Barış Forumuna katılacağını söyleyen Vucic, Paris'te Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile görüşeceğini belirtti.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Kosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı. Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakalarının yerleştirileceğini duyurmuştu.

Araç sahiplerine yapılan uyarı tedbiri 1 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanırken Kosovalı Sırplar, plaka uygulamasını kabul etmeyeceklerini yineledi.

Öte yandan Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

AB'nin arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.