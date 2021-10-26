Gornji Milanovac kentindeki Metalac Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sırbistan'ın gollerini 28. dakikada Dejana Stefanovic ve 54. dakikada penaltıdan Nevena Damjanovic kaydetti.

Müsabakanın 57. dakikasında milli kaleci Gamze Yaman, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy tribünden izledi.

Bu sonuçla grupta ilk mağlubiyetini yaşayan Türkiye, 4 puanda kaldı. Sırbistan ise ilk galibiyetini aldı.