İstanbul Devlet Opera Bale'sinin Kış Konseri adı altında hazırladığı programın birincisi dün Süreyya Operası'nda gerçekleşti. 75 dakika süren konserde Dilruba Akgün, Elif T.Tekışık, Yoel Keşap ve Sercan Gazeroğlu birbirinden değerli Bach, Schubert, G.Bizet eserlerini seslendirdiler. Aynı konserde Çocuk Balesi ve Çocuk Korosu'da görev aldı.

Koreograf Bahar VİDİNLİOĞLU yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Balesi; Beren ÖZTÜRK, Beren ÖZTÜRK, Güneş NATIROĞLU, Mercan ÇELİK, Nil PİREBAŞ, Nisan YILMAZ, Pelin OKAY, Radan Berra ŞAHİN, Selin KÖYMAN'dan oluştu.

Koro Şefi Sercan Gazeroğlu yönetimindeki İDOB Çocuk Korosu ise; Ada ALTUN, Arda Derin ULUSOY, Asya ÖZTÜRK, Aynur Yaren KARADAĞ, Berk John TÜRECİ, Azra ERDOĞAN, Buğday BALCIOĞLU, Ceren FİDANLIGİL, Buse BÜYÜKKARHAN, Damla ACAR, Damla DAI, Doruk DOĞAN, Dila KILIÇ, Doruk Karadağ, Duru Solmaz, Duru Vidinli, Duru Toksoy, Ege BEKİL, Ece DERELİ, Ekin ÖZBOZ, Eda GÖKÇELER, H. Deniz SEZMİŞ, İpek ERÜNSAL, İlke ÖZKAN, N. Mira HOPANOĞLU, İpek TATLI, Rana ŞENPOLAT, Jizel Beki YUHAY, Sena ERÜNSAL, Mine SON, Tuna BURNAK, Okan Yılmaz GÜNDAY, Vahit Ege ÇAKIR, Pelin AKBULUT, Yağmur ERİŞ, Uras DÜZEN, Elif Cemre GÜNAY, Yiğit TERCAN'dan oluştu.

İDOB Çocuk Korosu aşağıdaki eserleri seslendirdi:

- "Guten Abend, gut’Nacht!” (J.BRAHMS: 5 Lieder, Op.49, No.4:Wiegenlied)

- “We Wish You a Merry Christmas”

- “Rus Şarkıları Potpuri”

- “Jingle Bells”



Kaçıranlar için konserin tekrarı yarın akşam 28 aralık 2018'de yapılacak.

Sırada Yeni Yıl konseri var

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Zorlu PSM'deki yeni yıl konseri yarın akşam gerçekleşecek. "Viyana" temalı konserde, Avusturyalı ünlü besteci Johann Strauss'un, "Die Fledermaus" (Yarasa) adlı operetinden aryalar ile diğer bestelerinden valsler ve polkalar yorumlanacak.

Nesrin Gönüldağ, Nazlı Deniz Süren, Ufuk Toker ve Deniz Yetim'in solist olarak sahne alacağı konserde, sanatçılara Roberto Gianola yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.

Strauss'un ünlü "Mavi Tuna" valsinde ise dansçılar Berfu Elmas ve Çağatay Özmen sahne alacak.

Konserde yer alacak olan Sercan Gazeroğlu şefliğindeki, İDOB Çocuk Korosu ise "Mutlu Bir Yılın Özlemi", "Hoş Geldin Yeni Yıl", "We Wish You a Merry Christmas" ve "Jingle Bells" şarkılarını yorumlayacak.

Aynı konser 3 ve 5 Ocak 2019'da Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde tekrarlanacak. Bu akşamı kaçıranlar, üzülmesin.