"Martın son günlerini yaşıyoruz ve göldeki buzlar çözülmemiş. Buzun üzerinde yürüyoruz ve balık avlıyoruz. 20 güne kadar buzlar çözülür. Martılar geldiği zaman buzlar çözülmeye başlıyor. Yarım metre kalınlığında buz var. 4 aydır buzun üzerinde balık avlamaya geliyoruz. Her tarafta kar erimiş, çiçekler açmış ama bizim göldeki buzlar daha çözülmedi."