Sıra dışı aşk: Bez bebekle evlenen kadının hikayesi

Meirivone ayrıca Marcelo'yu kendisini iki kez aldatmakla suçladı. Bunu bir arkadaşının kısa mesajından öğrendiğini aktardı. Tüm bu olaylara rağmen çift, her zamankinden daha da güçlü bir ilişkileri olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Bright Side

Fotoğraf kaynak: Instagram