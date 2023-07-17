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        Sır perdesi aralanıyor: Titan'ın patlama nedeni neydi?

        Titanic'in enkazına dalış yaparken kaybolan turistik denizaltı Titan'ın neden patladığına dair sır perdesi aralanıyor.

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 14:22
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        • 1

          Federal müfettişler, Titan'ın neden patlayarak 5 yolcusunu öldürdüğünü belirlemenin 18 aya kadar sürebileceğini söylüyor.

        • 2

          Ancak New York Times, turistik denizaltı Titan'ın neden patladığına dair sır perdesini aralamış olabilir.

        • 3

          New York Times'ın görüştüğü mühendisler, denizaltının tasarımındaki olası zayıf noktalara dikkat çekiyor. İncelemelere göre denizaltının dayanıklı malzemeden yapılmadığı, şeklinin dalışa uygun olmadığı ve ana geminin yeterli niteliklere sahip olmadığı ortaya çıktı.

        • 4

          Uzmanlar, Titan'ı derin deniz araştırma denizaltısı Alvin ile kıyasladı.

        • 5

          Buna göre gövdesi tamamen titanyumdan oluşan bir küre olarak inşa edilen Alvin, özel bir ana gemi ile denize çekiliyor. Ancak Titan Polar Prince adlı daha küçük bir gemi ile çekildi. Bu da Titan'ın derin deniz basıncından hasar görmesine neden oldu.

        • 6

          Bir diğer iddia ise Titan'ın şekli ile ilgili. Buna göre mini denizaltında pek çok dalgıcın kullandığı geleneksel küresel titanyum kabinler değil, daha geniş karbonfiber silindir şeklinde kabinler bulunuyordu. Bu durum, denizaltının aşırı basınca dayanma kabiliyetini zayıflattı.

        • 7

          Titan'da kullanılan karbonfiber gövde de titanyumdan daha hafif ve ucuz. Bu da derin deniz dalışlarında sıkıştırma kuvvetlerine karşı daha savunmasız kalmaya neden oluyor.

        • 8

          OceanGate'in Titan için harici test ve sertifikasyon almaması ve felakete giden kapıyı aralayan faktörler arasında sayılıyor.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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