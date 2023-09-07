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Karaman'daki iki gün haber alınamayan çobanın ölümünde sır perdesi aralandı.

Olay, dün öğle saatlerinde merkeze bağlı Taşkale köyü Avgandağı mevkisinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, kendilerine ait koyunları yaylada otlatmakta olan Mahir Akkuş'a (39), 2 gündür ulaşamayan yakınları çobanı aramaya çıktı. Yapılan aramalar sonrasında Akkuş'un cansız bedeni yakınları tarafından dağlık arazide bulundu.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemlerinde yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Akkuş'un cenazesi yakınlarına teslim edildi. Üç çocuk babası Akkuş için Ahmet Yesevi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Namaza Akkuş'un ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Akkuş, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.