Sır cinayet, 63 bin görüşme incelenerek çözüldü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2010 yılından bu yana kayıp olan kızın cesedi İzmir'de boş bir arazide bulunurken, cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı. Ekipler cinayeti 63 bin görüşme incelenerek çözdü.
İHA'nın haberine göre 2 Aralık 2021 günü A.T isimli kişi Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek E.T isimli kızının 2010 yılından bu yana kayıp olduğuna dair başvuru yaptı.
Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda E.T. 'nin yaşadığına dair herhangi bir iz ve emareye rastlanmadı.
Kayıp kızın ölmüş veya öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek son gittiği Aydın, İzmir, Muğla, Denizli ve Manisa illerinde kimliği belirsiz cesetler üzerinde araştırmalar yapıldı. 21 Aralık 2010 tarihinde ise İzmir'e bağlı Ödemiş İlçesi Bademli Beldesi Jandarma Bölgesinde boş bir arazide bulunan kimliği belirsiz cesedin kayıp E.T. olabileceği değerlendirildi.
63 BİN GÖRÜŞME İNCELENDİ
DNA testi ile de kimliği belirsiz cesedin kayıp olarak aranan E.T.'ye ait olduğu tespit edildi. Şüpheli olabileceği değerlendirilen 13 kişiye ait 73 adet GSM hattıyla yapılan 63 bin görüşme de mercek altına alındı. İncelemeler neticesinde T.S., F.S., M.G. ve F.Ş. isimli 4 kişinin olayın şüphelisi olduğu tespit edildi.
Soruşturma dosyası Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yetkisizlik kararı ile İzmir Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde Bilecik Cinayet Büro Amirliği ve İzmir Cinayet Büro Amirliği görevlilerince elde edilen deliller ışığında yapılan teknik ve fiziki çalışmalar, başvurulan 25 bilgi sahibi ifadesi neticesinde, T. S., F.S., M.G., F.S., S.S. ve M.Ö. isimli kişilerin olayın şüphelileri olduğu tespit edildi.
11 Ekim 2022 günü İzmir Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Bilecik Cinayet Büro Amirliği ve İzmir Cinayet Büro Amirliği görevlileri tarafından ortaklaşa yapılan operasyonda F.S., B.S., F.S., M.Ö. ve M.G. isimli şüpheliler Aydın'da yakalanarak İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
M.Ö. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı. B.S. ve F.Ş. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. F.S. ve M.G. isimli şüpheliler de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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