Çameli ilçesinin Kirazlıyayla Mahallesi'nde yaşayan ortaokul müdürü Mustafa Ergenay, pandemi döneminde evinde ürettiği yüzlerce siperliği sağlık çalışanlarına ücret dağıttı. Ancak Ergenay'da 10 gün önce koronavirüs tespit edildi.

DHA'nın haberine göre, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Mustafa Ergenay, bugün hayatını kaybetti.

Ergenay'ın cenazesi, bugün memleketi Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi'nde toprağa verilecek. Bu arada Mustafa Ergenay'ın öğretmen eşi Başak Ergenay'ın hamile olduğu öğrenildi.

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