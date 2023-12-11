Sipay'den üniversite sporlarına destek

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Ödeme sistemleri firması Sipay, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF) ana sponsoru oldu.

Sipay CEO’su Semih Muşabak, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Sipay olarak Türkiye’de başarılı bir spor geleceğinin çocukların ve gençlerin desteklenmesiyle mümkün olacağını biliyor, bu alanda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu bağlamda güç birliği yaparak Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 2024 yılındaki ana sponsoru olmaktan son derece mutluyuz ve gururluyuz. İş birliğimiz kapsamında TÜSF üzerinden sporcu ve görevlilere yapılacak tüm ödemeler hızlı, kolay ve güvenilir bir biçimde Sipay uygulaması üzerinden gerçekleşecek. Yapacağımız yeni iş birlikleriyle de gençlerimizin ilgi alanlarındaki faaliyetleri desteklemeyi hedefliyoruz.”

TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ise şöyle konuştu:

“Federasyonumuz ile Sipay arasında olan iş birliğini resmiyete dökmekten dolayı büyük bir memnuniyet içindeyim. Bu iş birliği sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda spor ve teknoloji dünyalarını bir araya getiren bir ortaklığın başlangıcı. Ortaya koyduğumuz güç birliği sporcularımıza dijital alanda birçok fırsat sunarak gelişimlerine ivme kazandırırken; Türk sporuna da yeni ufuklar açacak. Bu iş birliğiyle sporcularımız, dijital ortamda etkili ve güvenli bir şekilde ödeme alacak. Federasyonumuzun son 3 yılında ülkemizin dünya sıralamasında 6., Avrupa sıralamasında ise 2. olarak gösterdiği üstün başarılarından gurur duyuyorum. Bu önemli ortaklıkla başarılarımızın daha da artacağına inanıyorum.”