Sipariş ettiği tespihler zamanında teslim edilmeyince nakkaş oldu

Kendisine ait emlak ofisini nakkaş atölyesine dönüştüren ve gümüş işlemeli 300'e yakın tespih üreten Resul Karakuş, AA muhabirine, gençlik yıllarında Ankara'da yaşadığını, emekliye ayrıldıktan sonra Altınoluk Mahallesine yerleşip emlakçılığa başladığını söyledi.
Tespih çekmeyi çok sevdiğini belirten Karakuş, internette tesadüfen karşılaştığı bir ustanın, canlı yayında tespih işlemesinin çok hoşuna gittiğini anlattı.
Bu ustadan gümüş imameli 12 tespih istediğini dile getiren Karakuş, "15 günde bana göndereceği tespihi bir ay geçince sorduğumda sinirlendi. Kızgın bir tavırla söyleyince zoruma gitti. 'Ben de bu işe başlayacağım' dedim ve amatör olarak başladım." diye konuştu.
- "Sipariş üzerine yapıp gönderiyorum"
Karakuş, nakkaşlığı öğrenmesinin, hayatında büyük değişiklikleri beraberinde getirdiğini ifade etti.
İnternetten konuyla ilgili videoları izleyip kendi çabalarıyla geliştirdiği sanatta profesyonelleştiğini aktaran Karakuş, şunları kaydetti:
"Hobi olarak başladım fakat bu iş ticarete döküldü. Çok isteyen, hoşuna giden müşterilerim olduğu için sipariş üzerine yapıp gönderiyorum. Türkiye'nin her tarafından, yurt dışından da daha çok Almanya, Hollanda, Fransa, Suudi Arabistan ve Arap ülkelerinden siparişler geliyor. Yaptığımız imameler bir caminin minaresi şeklinde olduğu için Arap ülkeleri daha çok duyarlı, hoşlarına gidiyor. Zaten tornada çalışırken gören müşteri hoşuna gidiyorsa 'Bunu bana ayır ve adresime gönder' diyor. Bu şekilde adresine gönderiyoruz."
Bir imamenin yapımının 3-4 saatini aldığını belirten Karakuş, 1000 lira ila 6 bin liradan alıcı bulan tespihlerini atölyesinde ve sosyal medya aracılığıyla satışa sunduğunu sözlerine ekledi.
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