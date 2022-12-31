'Sipahi'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

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'Sipahi'nin nefesleri kesen tanıtımında Korkut Ali ve Canan’ın beraber yemekte olduğu anlar dikkat çekerken, Habtor’un Yıldırım’ı hedef alması gerilimi artırıyor. Goran ve Yıldırım bir davette karşı karşıya gelirken çıkan çatışma olacaklara dair merakı artırıyor.

SİPAHİ’NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? Canan’ın, Ali ile ilgili merakı giderek artar. Onun kim olduğu konusunda bir türlü emin olamaz ve sonunda Ali’nin peşine düşer. Ali ise Canan’a deşifre olmamak için elinden geleni yapar. Ancak Canan’ın elde ettiği bilgilere de ihtiyacı vardır. Bu yüzden Ali ve Canan arasında tam bir köşe kapmaca oyunu başlar. Ali ve Yıldırım ise Habtor’un planını engellemeye çalışmaktadır.

Bu sırada Yıldırım kendi geçmişi ile ilgili yeni detaylar öğrenir. Bir davet ile olayların seyri tüm ekip için hız kazanır. Beklenmedik isimler, tanıdık yüzler bir araya gelir. Yeni tanışmaların gerçekleşeceği bu bölümün her saniyesinde heyecan giderek artıyor.

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Ece Dizdar, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor. 'Sipahi', yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de. İşte 'Sipahi’nin 4. Bölüm 2. Tanıtımı; 'SİPAHİ' BEĞENİ TOPLADI Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özg...

'SİPAHİ'DEN ÇOK KONUŞULACAK YENİ BÖLÜM Yayınlanan ilk bölümüyle izleyen...