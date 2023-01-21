SHOW TV’nin yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı dizisi ‘Sipahi’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. 'Sipahi'lerin teröre karşı yapılan bir eylemde olmaları dikkat çekerken ekibin planı merak konusu oluyor. Tanıtımda Fahrettin’in suikasta uğraması ise gerilimi artırıyor.

'SİPAHİ’NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Habtor’un karısı ve kızı artık Türk İstihbaratı’nın elindedir. Denizcilik İşletmeleri müdürünün kızı Merve, üzeri bomba yüklü bir yelekle halkın arasına hain bir eylem planı için gönderilmiştir. Goran ve Habtor’un planı ile Korkut Ali, kendi dedesi Fahrettin’e silah doğrultacaktır. Roketi taşıyan gemi nerededir? Ekip, kalabalığın içinde üzeri bomba dolu genç kızı oradan alır ve saniyeler içinde üzerindeki bombayı imha etmeye çalışacaktır.