Sipahi dizisi 5. Bölüm fragmanı yayınlandı!

SHOW TV ekranlarının başarılı dizisi Sipahi'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Davette yaşanan saldırının ardından Sipahiler olayın peşine düşerken Habtor ve Goran’ın yeni planları merak konusu oluyor. Canan’ın Korkut Ali’nin evinde olduğu anlar dikkat çekerken, “Korkut Ali deşifre mi oldu?” sorusu akıllara geliyor.

SİPAHİ’NİN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Korkut Ali ve Yıldırım Bozok, yakaladıkları Elfaz’ı sorgulamaya başladı. Ali’nin sorgusu sırasında Elfaz, geçmişte Yıldırım’ın karısının ölümüne sebep olan patlamadaki bombayı yaptığını anlattı. Duydukları karşısında büyük bir yıkım yaşayan Yıldırım, öfkesine hakim olamadı ve Elfaz’ı öldürdü. Sipahiler bu bölümde de nefes kesen operasyonlarına hız kesmeden devam etti. Silah sevkiyatı yapılacak yeri tespit edip harekete geçen ekip burada çatışmaya girdi. Ezgi’nin rehin alınması korku dolu anlara sahne olurken Ezgi, adamdan kurtulmayı başardı ve Korkut Ali ile Yusuf saldırganı etkisiz hale getirdi. Canan’a deşifre olmamak için ona yaklaşıp aralarında bir samimiyet kurmaya çalışan Ali, Canan’ı yemeğe çıkardı. İkisi de birbirinden bilgi almaya çalışırken bulundukları restorana Rus ajanı Ivan girdi. Ivan, Korkut Ali’yi tanıdı ve Canan’ın olmadığı bir sırada masada karşısına oturdu. Korkut Ali gizli kimliğinin açığa çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken Canan’a da bu sırada sürpriz bir telefon geldi. Arayan Habtor’un karısıydı… Diğer tarafta Yıldırım’ın katıldığı özel bir davette işler karıştı. Etkinlikte Narin ve Yıldırım’ın yolları yeniden kesişirken Goran ve Yıldırım ilk kez karşı karşıya geldi. Davette birden çıkan çatışma ise herkesi şoke etti. Çatışmada Yıldırım yaralandı. Heyecanın giderek yükseldiği Sipahi’de gelecek bölüm neler yaşanacağı şimdiden büyük bir merak konusu oldu.