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Sipahi 3. bölüm 2. fragmanı yayında! "Habtor'u bulmaya geldim"

Show TV’nin yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı dizisi ‘Sipahi’nin heyecanla beklenen üçüncü bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. İşte Sipahi 3. bölüm fragmanı...

Giriş: 24.12.2022 - 20:34 | Güncelleme: ABONE OL
Sipahi 3. bölüm 2. fragmanı yayında!
HABERTURK.COM

Goran’ın yeni bir ekip kurulmasını istemesi dikkat çekerken Habtor’un yanına sızan Korkut Ali’nin tehlikeli görevi gerilim dolu anlara sahne oluyor. Ali’nin elindeki bombayı yere bıraktığı anlarda nefesler tutulurken aksiyonun hız kesmeyeceği bir bölüm izleyicileri bekliyor.

İşte Sipahi’nin 3. Bölüm 2. Tanıtımı;

SİPAHİ’NİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ali ve Yıldırım, adım adım Habtor’a yaklaşmaktadır. Ali, Habtor’un yanına sızmayı başarmıştır. Ancak Ali’nin çıkan karmaşada Sipahi ekibi ile iletişimi kesilir. Ali, bu operasyonda tek başına kalır. Beklemediği bir şekilde kendini Habtor’un evinde, Terörle Mücadele Komiseri Canan ile birlikte bulur. Yıldırım ise bulduğu bir ipucunun peşinden giderek, Habtor’un evini bulmaya çalışır. Ekip için her geçen saniye tansiyon yükselirken, tehlikenin boyutu büyümektedir. Ali’nin öncelikle Habtor’un planını öğrenmesi ve sonra da Canan ile kendisini Suriye’den kurtarması gerekmektedir. Ekip ise ellerindeki tüm imkanları kullanarak Ali’ye ulaşmaya çalışmaktadır.

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sipahi yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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