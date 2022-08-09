Trabzonspor´un orta saha oyuncularından Manolis Siopis, Atakaş Hatayspor hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 19.00´da yapılan idman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şampiyonluk yaşanan sezonun ardından yeni sezona nasıl motive olduğu sorulan Siopis, "Her sezon başlangıcı zordur. Özellikle şampiyon olarak başlıyorsanız bu sizin için daha da zor olacaktır ama bizim için her zaman aynı olacak. Sezon başındaki çalışmaları sürdürmeye çalışıyorum. Sezon başı ya da ortası fark etmiyor. Her zaman kendimi yüzde 100 hazır tutmaya çalışıyorum" diye konuştu.
"SORUMLULUK AYNI OLACAK"
Takımda Marek Hamsik´in sakatlanması, Berat Özdemir´in ayrılması ve Dorukhan´ın stoperde görev almasına bağlı olarak orta sahada kendi üzerinde yarattığı sorumluluğu değerlendiren Siopis, "Geçen sene de aynı durum yaşandı. 2-3 aylık bir periyotta Marek bizimle beraber olmamıştı. O periyotta ben de oynama fırsatı bulup diğer arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen gayreti göstermiştik. Takımımız içerisinde çözüm var, burada oynayabilecek oyuncularımız da var. Dorukhan var, geride oynayabilecek Denwsil var. Sorumluluk geçen seneyle aynı olacak" şeklinde konuştu.
"GRUPLARA KALMAK İSTİYORUZ"
Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda oynanacak olan Kopenhag mücadelesi ve takımın Şampiyonlar Ligi beklentisini değerlendiren Siopis, "Tabii ki Şampiyonlar Ligine katılmak istiyoruz ancak buna katılmadan önce önümüzde oynayacağımız bir lig maçı var. Öncelikle bu maça odaklanmış durumdayız ama sonrasında Şampiyonlar Liginde gruplara kalmak istiyoruz. Bu maçla birlikte önümüze fırsat çıkabileceğini biliyoruz. Ayrıca grup aşamasına katıldıktan sonra kulübümüze sağlayacağımız ekonomik gelirin önemli olduğunun farkındayız" dedi.
"BELGESEL HERKESİN BEĞENİSİNİ KAZANDI"
Takım arkadaşı Bakasetas´ın sosyal medyada yayınlanan belgeselinin, ülkesi Yunanistan´da yarattığı etkiyi değerlendiren Siopis, "Bakasetas burada oynamaya başladıktan 2-3 ay sonra Yunan halkının yüzde 50´si Trabzonspor´u ve şehri takip etmeye başlamıştı. Bu belgesel ülkemizde yayınlandıktan sonra bu şehrin kültürü ülkemizde çok fazla tanınmadığı için insanların ilgisini çekti. Birçok mecrada yayınlandı ve herkesin beğenisini kazandı belgesel" ifadelerini kullandı.
"DOĞUCAN BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"
Takıma yeni katılan Doğucan Haspolat hakkında konuşan Siopis, "Geçen sene Bakasetas´la birlikte Kasımpaşa maçını izleme fırsatımız olmuştu ve dikkatimi çeken bir oyuncuydu. Ülkedeki en büyük yeteneklerden birisi olduğunu düşünüyorum. Çok iyi çalışıyor ve çok iyi bir insan. Önümüzdeki yıllarda bu kulübe önemli teklifler getirebileceğinden ve çok büyük katkılar sağlayacağından eminim" değerlendirmesinde bulundu.
"HAYALİM PREMIER LİG"
Gelecekte hangi ligde oynama hayali olduğu üzerine gelen bir soruya ise Siopis, "Stilimin İngiltere Premier Lig´e yakın olduğunu düşünüyorum. Hayalim de Premier Lig´de oynayabilmek ama şu an Trabzonspor´un oyuncusuyum. Trabzonspor için elimden gelen her şeyi yapmaya ve bütün hedeflerinin gerçekleşmesine yardımcı olmaya çalışıyorum. Şu an tek hedefim bu" şeklinde cevap verdi.
Şampiyonluk sürecinde en çok mutlu olduğu ce en hüzünlendiği anın ne olduğu sorulan Siopis, "En çok mutlu olduğum maç Galatasaray deplasmanında kazandığımız maçtı. En çok üzüldüğüm maç da Giresunspor´a karşı oynadığımız Bakasetas´ın penaltı kaçırdığı maçtı" ifadelerini kullandı.
Geçen sezonki oyun formatıyla yeni sezondaki oyun formatı arasında farklılık olup olmadığı sorulan Siopis, "Biz geçen sene maç maç gittiğimize göre tarzımızı değiştirip farklı tarzlar denemiştik. Alanyaspor´a karşı deplasmanda oynadığımız maçta hep beraber önde basarak çok daha farklı bir tarz göstermiştik ve başarılı olmuştuk. Bizim kendi tarzımız var ve rakibin oyun tarzına göre bu değişebiliyor" sözleriyle yanıtladı.
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