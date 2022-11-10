Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Sinsice ilerliyor, erken teşhisi zorlaşıyor! Bu durum Pankreas kanserinin belirtisi, mutlaka tetkikleri yaptırın!

Giderek yaygınlaşan kanser türlerinden en tehlikeli ve sinsice ilerleyeni pankreastır. Teşhisi oldukça zor olan pankreas kanserinin ilk belirtilerini tespit etmek neredeyse imkansız gibidir. Pankreas bölgesinde tespit edilen kötü huylu kitleler pankreas kanseri olarak tanımlanır. Hastalığın teşhisi ile birlikte tedavisinin başlaması hastanın hayatta kalması için oldukça önemli. Hiçbir belirti vermeden sinsice ilerleyen pankreas kanseri ileri evrelerde karın ağrısı, bulantı, hazımsızlık ve bel ağrısı gibi, farklı hastalıkların da ortak belirtisi olan şikayetlerle kendini gösterir. Bu durumda ise mutlaka gerekli tetiklerin yapılması şart.

Giriş: 10.11.2022 - 16:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Son yıllarda giderek yaygınlaşan pankreas kanseri, günümüzde en çok ölüme neden olan 4. kanser türü olarak dikkat çekiyor. Oldukça tehlikeli olan bu kanser türünün 2030 yılında 2. sıraya çıkması bekleniyor. Günümüzde sağlıksız yaşam alışkanlıkları, hareketsizlik, sigara ve alkol kullanımı gibi etkenlerle pankreastaki sağlıklı hücreler kontrolden çıkıp hızla çoğalarak pankreas kanserine yol açıyor. Genellikle ileri yaşlarda görülen pankreas kanseri bu zararlı alışkanlıkların ve obezitenin artmasından dolayı gençlerde de görülmeye başladı.

  • PANKREAS NEDİR?

    Karnın arka bölgesinde bulunan ve 15 cm’ye yakın bir uzunluğu olan pankreas, onikiparmak bağırsağı, mide ve kalın bağırsak ile komşudur. Pankreasın vücutta çok önemli görevleri bulunur. Tükettiğimiz gıdaların sindirimini ve bu sindirilen gıdalardaki glukozun kanda faydalı seviyelerde bulunmasını sağlar. Pankreasta meydana gelen küçük çaplı hasarlar dahi hayati sonuçlara yol açabilir.

  • PANKREAS KANSERİ NEDİR?

    Pankreas, midenin altında ve arkasında yer alan bir iç salgı bezidir. Pankreasın, yağ, şeker ve protein sindiriminde rol alan enzimleri salgılayan ve pankreas kanalı vasıtasıyla onikiparmak bağırsağına geçen ve “eksokrin” olarak adlandırılan dış salgısı, kanda şeker düzeyini sağlayan başta insülin ve glukagon gibi hormonların salgılandığı “endokrin” dediğimiz iç salgısı olmak üzere iki tür salgısı mevcuttur.

  • Pankreas kanseri, bu salgıların yapıldığı ve nakledildiği hücrelerden gelişir. Kanser ölümleri içerisinde dördüncü sırada gelen pankreas kanseri; sindirim sistemi kanserleri içerisinde kolon kanserinden sonra ikinci sırada yer alır. Kötü bir seyir izler. Eksokrin pankreas kanserlerinin yüzde 95’ini teşkil eder.

  • Pankreas bölgesinde tespit edilen kötü huylu kitleler pankreas kanseri olarak tanımlanır. Pankreasta meydana gelen kanser ilk olarak baş bölgesinde kendini göstermektedir. Pankreas kanseri de kendi içerisinde farklı türlere ayrılır. En çok görülen pankreas kanseri türü adenokanserdir. Bu kanser türü pankreas kanser türleri arasında en hızlı yayılan ve diğer organlara da sıçrayan tek kanser türüdür.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.