Sinsice ilerliyor, erken teşhisi zorlaşıyor! Bu durum Pankreas kanserinin belirtisi, mutlaka tetkikleri yaptırın!

PANKREAS KANSERİN NEDEN OLUR?

Genel olarak 60 yaş ve üzerinde görülen bir kanser türü olan pankreas kanseri hem kadınlarda hem de erkeklerde görülür. Sebebi tam olarak bilinmese de pankreas kanserine obezite ve şişman kişilerde daha sık rastlanılır. Bunun yanı sıra ailede pankreas kanserinin olması da genetik nedenler arasında gösterilir. Pankreas kanseri öyküsüne bakıldığında sigara içenlerin de bu hasatlığa yakalanma riski daha fazladır.