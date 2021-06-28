Sinop’ta ölümlü kaza

Mithat Bal idaresindeki otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Tıngır mevkisinde karşı yönden gelen tır ile çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada; otomobil sürücü Bal, olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Bal’ın cenazesi Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.