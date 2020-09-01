Sinoplu hayvanseverler, sosyal medya aracılığıyla sokak hayvanlarını sahiplendiriyor

Kentte faaliyet gösteren Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, sokak hayvanlarını sahiplendirmek için sosyal medyanın gücünden yararlanıyor.Sosyal medyada paylaşılan ilanlarla binlerce kişiye ulaşma fırsatı bulan dernek üyeleri, izledikleri bu yolla çok sayıda sokak köpeğini yeni yuvasına kavuşturdu.Derneğin Başkan Yardımcısı Derya Candan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyadaki ilanlar sayesinde sokak köpeklerinin kolayca sahiplendirildiğini belirterek, "Sosyal medya bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Dünyanın her yerindeki insanlara ulaşma şansımız bulunuyor." dedi.- "Sosyal medya öncesi çok az kişiye ulaşabiliyorduk"Sosyal medyanın yaygın olmadığı dönem ile şimdiki dönem arasında sahiplendirilen hayvan sayısında önemli farklar olduğuna dikkati çeken Candan, şöyle konuştu:"Daha önce kentte farklı noktalara afişler asarak insanlara ulaşmaya çalışıyorduk ancak bu çok etkili olmuyordu. Şimdi duyurularımızı sosyal medya üzerinden yapıyoruz. Bu sayede binlerce kişiye ulaşabiliyoruz. Açıkçası sosyal medya son dönemlerde artık sokak canlılarının umudu haline dönüştü çünkü eskiye oranla sosyal medyanın gücüyle sahiplendirilen hayvan sayısında önemli artış yaşanıyor. Biz de dernek olarak bu yöntemle yüzlerce hayvanı yeni yuvalarına kavuşturduk."- "Sosyal medyayla daha etkin bir güç haline geliyoruz"Hayvan sorunlarının yöneticilere ulaştırılması noktasında da sosyal medyanın ayrı önem taşıdığını anlatan Candan, "Bazen yöneticilere telefonla ulaşmak zor ama hayvanların yaralı olduğu ve acil müdahale edilmesi gerektiği süreçler bulunuyor. Artık böyle durumlarda da sosyal medyanın gücünden yararlanıyoruz. İnsanlar konuya duyarlılık göstererek, kendi hesaplarından yöneticilere mesajlar atıyor. Dolayısıyla daha etkin bir güç haline geliyoruz. Yöneticiler de bu sese kulak vererek, gerekli yardımları yapıyor. Hayvan hakları konusunda sosyal medyanın bu etkinliği bizleri son derece mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.Candan, ilerleyen süreçlerde sosyal medya alanındaki faaliyetlerini daha da genişletmek istediklerini kaydetti.- "Evlerimizde bu canlara yer açalım"Derneğin sosyal medya hesabında gördüğü ilanla köpek sahiplenen Mustafa Karaca, yaklaşık bir haftadır yanlarında bulunan, "Elf" adını koydukları köpeğin artık ailenin ferdi gibi olduğunu söyledi.Uzun zamandır böyle bir planları olduğunu anlatan Karaca, "Derneğin sayfasında köpeği gördüğümüz anda sahiplenmek istedik. Hemen gerekli prosedürleri yerine getirerek köpeğimizi sahiplendik çünkü onların çoğu zaman sıcak bir yuvaya ve sevgiye ihtiyaçları var. Parayla hayvan satın alınmasına karşıyız. O nedenle herkesten ricam, barınaklarda sahiplenmek için bekleyen çok sayıda hayvan var, onları sahiplensinler. Evlerimizde bu canlara yer açalım." dedi.
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