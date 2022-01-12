Türkiye'nin dört bir yanında kar yağışı etkisini artırırken Konya'da yarın okullar tatil mi sorusu gündem olmuş durumda. Öğrenciler ve velileri, 13 Ocak yarın Konya'da kar tatili var mı konusuyla ilgili Valiliklerin açıklamasını araştırıyor. Peki, yarın Konya'da okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, son gelişmeler…