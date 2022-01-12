Türkiye'nin dört bir yanında kar yağışı etkisini artırırken Sinop ve Trabzon'da yarın okullar tatil mi sorusu gündem olmuş durumda. Öğrenciler ve velileri, 13 Ocak yarın Sinop ve Trabzon'da kar tatili var mı konusuyla ilgili Valiliklerin açıklamasını araştırıyor. Peki, yarın Sinop ve Trabzon'da okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, son gelişmeler…