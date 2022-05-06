Yağış ve su seviye yüksekliği köprüleri kapattı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 3 köprüde ulaşım sağlanamıyor.

Sabah saatlerinden itibaren bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Ezine Çayı'ndaki su seviyesi yükseldi.

Geçen yıl ağustosta yaşanan sel felaketinin ardından çayın Bozkurt'tan geçen kısmına beton menfezlerle yapılan geçici köprülerin üzerinden su aşmaya başladı.

İlçe merkezinde iki yakayı birbirine bağlayan köprülerden ikisi ile Bayramgazi köyü mevkisindeki bir köprü, yükselen su seviyesi nedeniyle tedbir olarak ulaşıma kapatıldı.

SİNOP'TA DERE TAŞTI, GEÇİCİ KÖPRÜ ULAŞIMA KAPANDI

Sinop'un Türkeli ilçesi merkezi ile 11 köyü birbirine bağlayan Yılanlık mevkiindeki geçici köprü, gün boyu etkili olan sağanak yağışın ardından derenin taşması sonucu sular altına kaldı.

Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış sonrasında Türkeli Çayı'ndaki su seviyesi yükseldi. İlçede 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinde yıkılan Yılanlık Köprüsü yerine yapılan geçici köprü, çayın taşması sonucu sular altında kaldı. Jandarma ekipleri önlem alarak, köprüyü geçici süreliğine ulaşıma kapattı. Geçici köprüde tahribat meydana geldi.

Öte yandan, Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Çatak köylerini Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçe merkezine bağlayan grup yolu da derenin taşması sonucunda sular altında kaldı. Yol araç trafiğine kapandı.