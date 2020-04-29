Sinop Valiliği ikiz kardeşlerin muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi

AA

Sinop'ta Sinop Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altında oldukları için evlerinden çıkamayan ikiz kardeşlere muhabbet kuşu hediye etti.

Dokuz yaşındaki ikiz kardeşler Tuana ve Talha Çakmaklı, evlerinde besledikleri muhabbet kuşunun kaçması üzerine, Vefa Sosyal Destek Grubu hattına ulaşarak duruma çok üzüldüklerini; yeni bir muhabbet kuşu istediklerini dile getirdi.

Talepleri kendisine iletilen Vali Köksal Şakalar, ikiz kardeşlerin istediğinin yerine getirilmesini söyledi.

Bunun üzerine, Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi yeni bir muhabbet kuşu alarak ikiz kardeşlere hediye etti.

Tuana ve Talha kardeşler, Vali Şakalar'a teşekkür ederek çok mutlu olduklarını ifade etti.