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Sinop'un Boyabat ilçesinde husumetlileri tarafından dövülen kişi hayatını kaybetti

Sinop'un Boyabat ilçesinde sokak ortasında darp edilen 32 yaşındaki Ömürcan Erkeçli hayatını kaybetti

Giriş: 10.06.2023 - 17:31 | Güncelleme: ABONE OL
Sinop'un Boyabat ilçesinde husumetlileri tarafından dövülen kişi hayatını kaybetti
DHA

Sinop'un Boyabat ilçesinde önceki gün tartıştığı kişiler tarafından dövülen Ömürcan Erkeçli (32), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


Boyabat ilçesinde önceki gün Ömürcan Erkeşli ile husumetli olduğu Asım Kalyoncu, Murat Kalyoncu, Hasan Kalyoncu, İbrahim Muhammet Saygun ve Yasin M. arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek tekmeli- tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgada, vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Erkeşli, kanlar içerisinde yerde kaldı. İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ömürcan Erkeçli, Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasin M. serbest bırakıldı; akraba olan Asım Kalyoncu, Murat Kalyoncu, Hasan Kalyoncu ve arkadaşları İbrahim Muhammet Saygun çıkarıldıkları hakimlik tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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