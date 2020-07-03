Sinop'ta zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi boğuldu

Alınan bilgiye göre, Aydın Çetin (53),bir arkadaşı ile Yalı köyü sahilinden zıpkınla balık avlamak için denize girdi.

Arkadaşı bir süre sonra kıyıya çıkmasına rağmen Çetin gözden kayboldu.

Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve Çetin'in arkadaşlarınca yapılan aramada, kayıp kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Çetin'in cenazesi, incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Vali Erol Karaömeroğlu da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı, Çetin'in ailesine başsağlığı diledi.