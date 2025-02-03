3 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
Sinop'ta üç gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu. Emniyet güçlerince yapılan ilk incelemede cansız bedende herhangi kesici ve ateşli silah yaralanmasına rastlanılmadığı öğrenildi
Kent merkezi Meydankapı Mahallesi Yalçın Sokak’taki evde yalnız yaşayan 58 yaşındaki İlhan Ergün’den üç gündür haber alamayan yakınları durumu emniyet ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine Ergün'ün yaşadığı eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından kapının kırılmasının ardından girilen evde Ergün'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Ergün'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Emniyet güçlerince yapılan ilk incelemede Ergün'ün cansız bedeninde herhangi kesici ve ateşli silah yaralanmasına rastlanılmadığı öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.