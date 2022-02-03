Tabancayla oyun kanlı bitti

Sinop'taki Gazi Caddesi'nde yer alan bir iş yerinde Mertcan D. ile arkadaşı Cemil R. tabancayla oynadıkları sırada silah ateş aldı.

Mertcan D’nin karnından yaralandığını gören arkadaşı Cemil R. sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce Mertcan D. ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Cemil R, Emniyet güçlerince gözaltına alındı.