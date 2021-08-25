Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketine baktığı köpeklerle çalıştığı yerde yakalanan Bıyıkoğlu, zor şartlara rağmen hayvanlarını terk etmedi.
AA'nın haberine göre yavrularla beraber 20 köpeği sel sularından kurtarmayı başaran Bıyıkoğlu, selin ardından bir süre daha baktığı köpeklerin bazılarını şantiye yıkıldığı için sosyal medya üzerinden sahiplendirdiğini söyledi.
Köpeklerin tamamını Ankara'ya göndereceklerini belirten Bıyıkoğlu, hepsinin bir hikayesi olduğunu vurguladı.
Bıyıkoğlu, şunları kaydetti:
"Anne ve beş yavrusu sel sonrası mahsur kalmıştı. Elime bir sepet alarak boğazımıza kadar suya girdik. Önce onları kurtararak güvenli bir yere aldık. Sonra diğer köpekleri kurtarmaya başladık. Sadece bunlar değil, selin ardından çevreden gelen, buraya sığınan köpekler de oldu. Onların bakımlarını yaptık yine. 10 gündür onlar için şantiyede yattım. Hiçbirine zarar gelsin istemedim."
Avukat Mehmet Akça'nın sosyal medya üzerinden kendisine ulaştığını anlatan Bıyıkoğlu, "Maya adında bir köpek bakımevi var. Buraya ekip gönderdi sağ olsun. Şimdi bu yavrucakları oraya güvenli ellere gönderiyoruz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!