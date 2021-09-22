Sinop'ta sel felaketinde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

AA

İlçede 11 Ağustos'taki selin ardından kayıp ihbarı yapılan 16 kişiden henüz bulunamayan 6'sı için arama çalışmaları sürüyor.

Selde 40 evin yıkıldığı Babaçay köyü havzasında yoğunlaştırılan çalışmalarda Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, çay ve dere yataklarında iş makineleri yardımıyla arama tarama faaliyeti yürütüyor.

Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de bölgede hava ve denizden arama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Vali Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, kayıpların bulunabilmesi için ekiplerin yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Şu ana kadar kayıp vatandaşlardan henüz bir ize rastlanılmadığını vurgulayan Karaömeroğlu, "Kayıplarımızla ilgili hem kara hem deniz hem de havadan çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu yöndeki faaliyetlerimiz aralıksız şekilde sürecek." dedi.