Sinop'ta ve Aksaray'da orman yangını

Sinop'ta orman yangını çıktı. Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yangın dolayısıyla Köklen köyünün tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

REKLAM advertisement1

Yangın söndürme çalışmalarının helikopter ve 10 ilk müdahale aracı ile devam ettiği belirtilen açıklamada, bölgeye takviye olarak 25 arazöz ve su ikmal aracı ile 2 helikopterin sevk edildiği aktarıldı.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildiği ifade edilen açıklamada, Sinop Valisi Mustafa Özarslanın bölgede ilgili kurum müdürleriyle yangın söndürme çalışmalarını yerinde koordine ettiği aktarıldı.

REKLAM

AKSARAY’DA YANGIN

Aksaray'da, Hasan Dağı eteklerindeki ormanda yangın çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Hasan Dağı eteklerinde bulunan Dikmen ve Karacaören köyü yakınlarındaki ormanda çıktı. İddiaya göre, bölgedeki tarım arazindeki yakılan anızdan çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Köylülerin ormandan yükselen dumanı fark etmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına AFAD, jandarma, İl Özel İdaresi ile köylülerin de destek verdiği öğrenildi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.