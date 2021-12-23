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Sinop'ta okullar tatil mi? Yarın Sinop'ta kar tatili var mı?

Sinop'ta okullar tatil mi? Yarın 24 Aralık'ta Sinop'ta kar tatili var mı?

Yarın Sinop'ta okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Sinop'ta bugün okullar tatildi. Öğrenciler Sinop'ta kar tatilinin devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Peki, 24 Aralık yarın Sinop'ta okullar tatil mi? İşte Sinop'ta kar tatili var mı? Sorusunun yanıtı...

23.12.2021 - 17:57 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Sinop'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle dün Sinop'ta okulların tatil edilmesinin ardından kar yağışı uyarısının devam etmesi nedeniyle Sinop'ta yarın okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi. İşte Sinop'ta yarın kar tatili olup olmadığı hakkında...

  • SİNOP'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 

    Sinop'ta bazı ilçelerde eğitime bir günlük ara verildi. Sinop Valiliği "Şiddetli kar yağışı nedeniyle Merkez, Erfelek Ayancık ve Türkeli  İlçelerimizde 24 Aralık 2021 tarihinde tüm okullarımızda,

    Dikmen ve Gerze İlçelerimizde ise taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için; Eğitim-Öğretime 1 gün ara verilmiştir." açıklamasında bulundu. 

  • SİNOP'TA OKULLAR BUGÜN DE TATİL EDİLMİŞTİ! 

    Sinop'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde yarın eğitim öğretime ara verileceği bildirildi.

    ​​​​​​​Valilikten yapılan açıklamada, kentte kötü hava koşullarının devam ettiği, yapılan değerlendirmenin ardından 23 Aralık Perşembe kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.

    İl genelinde kamuda çalışan engelli ve hamile işçi ve memurların da yarın idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

  • SİNOP'TA YOLLAR KAR NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI 

    Orta Karadeniz'de etkili olan kar nedeniyle Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta 423 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

    Sinop'ta kar yağışı özellikle kıyı kesimlerde etkili oluyor.

    Yağış nedeniyle, Ayancık ilçesinde 36, Türkeli'de 5, Erfelek'te 3, merkezde ise 9 olmak üzere toplam 53 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

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