Sinop'ta muhtar baba ile oğlu silahla vuruldu

Sinop'ta, husumetli kavgasında vurulan muhtar babası Hasan Demirel (58) ağır yaralanırken, oğlu Ercan Demirel (34) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Şeyhhüseyin köyü muhtarı Hasan Demirel ile oğlu Ercan Demirel, husumetlileri N.K. karşılaşınca tartışma başladı. Çıkan kavgada N.K., tabanca ile baba ve oğluna ateş edip, kaçtı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ercan Demirel hayatını kaybetti. Hasan Demirel'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kaçan şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.