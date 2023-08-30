Sinop'ta motosiklet kaldırıma çarptı: Yabancı uyruklu sürücü öldü
Sinop Gerze'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı. Kazada ağır yaralan yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü hastanede öldü
Sinop’un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.
Almanya vatandaşı Wassen Rudolf'un kullandığı yabancı plakalı motosiklet, Çevre Yolu Gerze Viyadüğü kavşağında sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; yaralanan sürücü, kaldırıldığı Gerze Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.