Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sinop'ta merdivenden düşen kişi öldü | Son dakika haberleri

        Sinop'ta merdivenden düşen kişi öldü

        Sinop'ta dengesini kaybederek merdivenden düşen kişi, başını merdivenin beton zeminine çarpması sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 03:35 Güncelleme: 27.12.2024 - 03:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta merdivenden ölüm
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sinop'ta merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti.

        İncedayı Mahallesi’nde yaşayan Nurettin Ö, evinin bulunduğu apartmanın giriş katında dengesini kaybederek düştü ve başını merdivenin beton zeminine çarptı.

        Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Nurettin Ö’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Nurettin Ö'nün cenazesi, incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sinop
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        Gazze'de 50 kişi hayatını kaybetti
        Gazze'de 50 kişi hayatını kaybetti
        Narin Güran davası ertelendi
        Narin Güran davası ertelendi
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        Kaja Kallas: Zelenskiy'i barışa zorlamayın
        Kaja Kallas: Zelenskiy'i barışa zorlamayın
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        'Adam'ıyla ayrıldı
        'Adam'ıyla ayrıldı
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Habertürk Anasayfa