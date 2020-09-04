Sinop'ta Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

AA

Uygulama kapsamında kentteki iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi.Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer ilgililerin de katıldığı denetimlerde vatandaşlara ve işletme sahiplerine maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgiler verildi.Karaömeroğlu, gazetecilere, salgınla mücadelenin alınan ek tedbirlerle devam ettiğini söyledi.Herkesin kendi geleceği için kurallara uyması gerektiğine işaret eden Karaömeroğlu, "Sinoplular yüzde 80 civarında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuyorlar. Uymayanları da biz yaptığımız bu denetimlerde uyarıyoruz." dedi.