Sinop'ta inşaat firmasına ait depodaki yangına müdahale ediliyor

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Bostancılı Mahallesi'nde bir inşaat firmasına ait inşaat malzemeleri bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Sinop Belediyesi ve ilçe belediyeleri itfaiyelerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazözler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de TOMA'larla müdahale ediyor.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.