Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Sinop'ta inşaat firmasına ait depodaki yangına müdahale ediliyor

        Sinop'ta bir inşaat firmasına ait depoda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnşaat firmasına ait depoda yangın
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bostancılı Mahallesi'nde bir inşaat firmasına ait inşaat malzemeleri bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına, Sinop Belediyesi ve ilçe belediyeleri itfaiyelerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazözler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de TOMA'larla müdahale ediyor.

        Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Sinop
        #sinop haber
        #yangın
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakanlıktan akaryakıtta ÖTV zammı açıklaması
        Bakanlıktan akaryakıtta ÖTV zammı açıklaması
        Göç İdaresi Başkanlığı'ndan, göçmen sayısı açıklaması
        Göç İdaresi Başkanlığı'ndan, göçmen sayısı açıklaması
        Fenerbahçe, Tadic'in maliyetini açıkladı!
        Fenerbahçe, Tadic'in maliyetini açıkladı!
        Hatay’da orman yangını!
        Hatay’da orman yangını!
        Gölette facia! Baba birine yetişti ama...
        Gölette facia! Baba birine yetişti ama...
        "Paredes'te işlem tamam"
        "Paredes'te işlem tamam"
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        Wimbledon'da zafer Alcaraz'ın!
        Wimbledon'da zafer Alcaraz'ın!
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Ashley Judd Türkiye'de
        Ashley Judd Türkiye'de
        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Icardi açıklaması: Yanlış anlaşıldı!
        Icardi açıklaması: Yanlış anlaşıldı!
        16 kentte kırmızı alarm verilmişti: "Ben böyle bir şey yaşamadım"
        16 kentte kırmızı alarm verilmişti: "Ben böyle bir şey yaşamadım"
        Artık bambaşka bir hayatı var
        Artık bambaşka bir hayatı var
        İlk 24'e giremedi
        İlk 24'e giremedi
        Yok böyle istatistik!
        Yok böyle istatistik!
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Livakovic'te mutlu son!
        Livakovic'te mutlu son!
        Denizde gizemli tanışma
        Denizde gizemli tanışma