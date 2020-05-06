AA

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca daha önce alınan karar gereği kentte ilçeler arası seyahat yasağı başlatıldığı hatırlatıldı.

Yasağın süresinin dolmasının ardından Kurulun yeni bir değerlendirmede bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda Boyabat ve Durağan ilçelerinin seyahat yasağı uzatılmıştır. Bu iki ilçeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanmaya devam edecektir. Diğer ilçelerle ilgili yasak kaldırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca ticari araçlar, kamu çalışanları ile farklı ilçelerde iş yeri hizmeti veren kişilerin belgelemeleri şartıyla yasak kapması dışında bulundukları kaydedildi.