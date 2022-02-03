Sinop'ta feci kaza: Doğum gününde can verdi

Sinop'ta 2 kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsünün doğum günü olduğu öğrenildi.

Feci kaza, 03.00 saatlerinde Sinop-Erfelek yolu Çelenköy mevkisinde meydana geldi. 57 KB 647 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Remzi Özdağ (65), direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Özdağ ve yanında bulunan Yılmaz Özdemir (48), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ölen sürücü Remzi Özdağ'ın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.