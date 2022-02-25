Sinop'ta feci kaza! 4 kişi can verdi

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Gencek köyü mevkisinde uçuruma devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ulaşılan araçta Mustafa, Salih ve Yılmaz Demir ile Hasan Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, incelemenin ardından Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. ​​​​​​​