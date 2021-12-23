Sinop'ta fabrika yangınında bekçi öldü

Sinop'un Boyabat ilçesi Salar köyü mevkisinde faaliyet gösteren tuğla fabrikasında yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından fabrikada yapılan incelemede, gece bekçisi olarak çalışan Dursun Küçükbaş'ın (49) cesedine ulaşıldı.

Küçükbaş'ın cesedi incelemenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.