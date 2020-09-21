Sinop'ta eski belediye başkanı tartıştığı kişiyi vurdu

Alınan bilgiye göre, kent merkezi Gelincik Mahallesi’ndeki bir restoranda eski belediye başkanı Zeki Yılmazer (62) ile Atıf Argun (68) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Argun, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Argun, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kavgada kolundan vurulan Yılmazer’in ise tedavisi devam ediyor.