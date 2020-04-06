İHA

Sinop'ta otomobilin denize uçma anının görüntüleri ortaya çıkarken, kendi imkanlarıyla sudan çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, S.K. idaresindeki 57 AT 750 plakalı otomobil, kent merkezi İskele Meydanı'nda hızla denize uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği olayda, sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı. Burada ilk müdahalesi yapılan S.K., sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Suya batan otomobil ise vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin hızla denize doğru gittiği görülüyor. Daha sonra vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde ise, sürücü yüzerek kıyıya geliyor ve ilk müdahalesi yapılıyor.