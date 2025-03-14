Sinop'un kuzey sahilinde akşam saatlerinde gezintiye çıkan vatandaşlar, kıyıda hareketsiz halde bir yunus buldu.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ekipleri sevk edildi.

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9 Mart'ta İl Özel İdaresi Karakum Sosyal Tesisleri sahilinde bir ölü yunus kıyıya vurmuştu. 11 Mart'ta ise güney sahilinde benzer bir olay yaşanmıştı.

Altı gün içinde yaşanan 3'üncü olayla ilgili inceleme başlatılırken, yunusların ölüm nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.