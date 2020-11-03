Sinop'ta 48 kişi karantina yurtlarına yerleştirildi

AA

Kentte, Kovid-19 vakalarındaki artışın önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerce yapılan denetimlerde, karantina kurallarını ihlal ederek evden çıktıkları tespit edilen kişiler ile bir futbol kulübünün sporcularının da aralarında bulunduğu 48 kişi, KYK yurtlarına yerleştirildi.

Söz konusu kişilerden bazılarının test sonuçlarının pozitif çıktığı, bir kısmının ise pozitif vakalarla temaslı olmaları nedeniyle karantinada tutuldukları belirtildi.