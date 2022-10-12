Sinop'ta 4 bina tahliye edildi!

Bölgede güvenlik tedbiri alınarak yıkılma tehlikesi olan apartmanın bitişiğindeki 3 bina da boşaltıldı. Apartmanın yıkılmaması için vinçlerle yan duvarına destek verildi.

"PATIRDAMA İLE SESLER GELMEYE BAŞLADI"

Apartmanın ikinci katında yaşayan Candan Tosun, kaymanın dün akşam başladığını kaydetti. İlk önce bir sesle dışarı çıkıp baktıklarını belirten Tosun, şunları söyledi:

"Evimizin alt temeli çökmüş, temeli boşalmış. Ondan sonra burayı kazan müteahhitleri çağırdım. Geldiler, baktılar. Tabi biz evimize giremedik. Ondan sonra gece yarısına kadar dışarılardaydık. İçeri girdik. Gece 01.00 - 01.30 gibi binada patırdama ile sesler gelmeye başladı. Binanın içinde durulacak gibi değildi. Biz hemen kendimizi dışarıya attık. Polisi aradık. Polis diğer apartmanda oturanları çıkarttı. Sonra vinçler falan geldi. Vinç dayadılar."