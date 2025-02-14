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        Haberler Gündem Sinop'ta 20 litre etil alkol ele geçirildi - Güncel haberler

        Sinop'ta 20 litre etil alkol ele geçirildi

        Sinop'un Gerze ilçesinde 20 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 20:11 Güncelleme: 14.02.2025 - 20:11
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        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalarının ardından, Gerze'de bir adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada, 20 litre etil alkol bulundu.

        Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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